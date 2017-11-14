Avito обвинил ЦИАН в автоматическом копировании 150 тысяч объявлений

Сервис по размещению объявлений Avito обратился в Федеральную антимонопольную службу с жалобой на сайт ЦИАН, где публикуют сообщения о продаже и аренде недвижимости. Заявление было подано 10 ноября.

В жалобе говорится, что с августа Avito фиксирует массовое копирование ЦИАНом своих объявлений из категории «Недвижимость». Представитель Avito Андрей Барковский пояснил, что идентификационные номера в объявлениях совпадают, также как и номера телефонов авторов и описание объектов. На фотографиях видны защитные знаки Avito.

Всего, по состоянию на сентябрь, таким образом были скопированы 150 тысяч объявлений. В Avito считают, что такое копирование нельзя было сделать без участия сотрудников ЦИАН.

Представитель ЦИАН Ольга Подоляка заявила, что компания уже связалась с Avito, чтобы оперативно удалить спорные объявления. Сам ЦИАН намерен провести внутреннее расследование.