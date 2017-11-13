Тверского блогера осудили за пост трехлетней давности об украинских беженцах

Тверского блогера Анатолия Плешанова, который с возмущением высказывался по поводу объемов помощи украинским беженцам, 13 ноября приговорили к году лишения свободы условно по уголовной статье о возбуждении ненависти либо вражды. Об этом сообщает «Фонтанка».

В 2014 году Плешанов опубликовал пост о мерах поддержки украинских беженцев в группе «Конаково. Конаковский район» во «ВКонтакте». В частности, он выразил несогласие с тем, что на субсидии, которые может получить далеко не каждый гражданин России, идут его налоги.

После проверки ФСБ против Плешанова было возбуждено уголовное дело. Во время следствия эксперты подтвердили экстремистский характер его поста.

Государственное обвинение просило приговорить Плешанова к трем годам колонии, пишет «Росбалт». Подсудимый не признал вину.