Церковь Англии разрешила мальчикам надевать в школу балетные пачки и обувь на высоких каблуках

The Guardian
11:19, 13 ноября 2017
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Церковь Англии выпустила для 4700 своих школ в Великобритании новые рекомендации, в которых призывает не вешать ярлыки на детей, чье поведение не соответствует гендерным стереотипам.

Церковь советует учителям и руководству школ отказаться от гомофобии, бифобии и трансфобии, поясняя, что в детском саду и начальной школе дети должны иметь возможность «примерить много плащей идентичности» и понять, кем они могут быть, «без осуждения и насмешки».

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, глава Церкви Англии, заявил, что травля на почве гомофобии, бифобии и трансфобии наносит детям вред, который может привести к «серьезным психическим расстройствам, самоповреждению, депрессии и суициду».

«Новые правила помогают школам нести христианское послание любви, радости и торжества гуманности ко всем без исключения», — заявил Уэлби.

Как пишет The Guardian, активисты движения ЛГБТ поддержали новые рекомендации от Церкви Англии.

«Например, мальчик может надеть балетную пачку, тиару принцессы и каблуки, а девочка — шлем пожарного, пояс с инструментами или плащ супергероя без какого-либо осуждения [со стороны взрослых]», — говорится в рекомендациях Церкви Англии (англ. яз.).

The Guardian
Церковь Англии является самой крупной образовательной структурой в Великобритании. Ей принадлежат 4700 школ и академий по всей стране, в которых получает образование почти миллион учеников.
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