Церковь Англии разрешила мальчикам надевать в школу балетные пачки и обувь на высоких каблуках

Церковь Англии выпустила для 4700 своих школ в Великобритании новые рекомендации, в которых призывает не вешать ярлыки на детей, чье поведение не соответствует гендерным стереотипам.

Церковь советует учителям и руководству школ отказаться от , и поясняя, что в детском саду и начальной школе дети должны иметь возможность «примерить много плащей идентичности» и понять, кем они могут быть, «без осуждения и насмешки».

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, глава Церкви Англии, заявил, что травля на почве гомофобии, бифобии и трансфобии наносит детям вред, который может привести к «серьезным психическим расстройствам, самоповреждению, депрессии и суициду».

«Новые правила помогают школам нести христианское послание любви, радости и торжества гуманности ко всем без исключения», — заявил Уэлби.

Как пишет The Guardian, активисты движения ЛГБТ поддержали новые рекомендации от Церкви Англии.