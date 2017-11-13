Режиссера Олега Сенцова поместили в штрафной изолятор колонии «Белый медведь»
Режиссера Олега Сенцова, отбывающего 20-летний срок за терроризм, поместили в штрафной изолятор колонии «Белый медведь». Об этом сообщил глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков. За что Сенцова отправили в ШИЗО, неизвестно.
Адвокат Дмитрий Динзе, съездивший к Олегу Сенцову, опубликовал фотографии транспорта, которым добирался до колонии.
САЛЕХАРД & ЛАБЫТНАНГИОпубликовано Дмитрием Динзе 13 ноября 2017 г.
«Олег после этапирования в колонию загремел в ШИЗО. Здоров, передавал всем привет!» — рассказал Чиков.
В сентябре 2017 года Олега Сенцова забрали из якутской колонии и отправили по этапу. В ноябре его через Иркутск, Челябинск и Тюмень привезли в Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа — город находится за Полярным кругом. Там расположена ИК-8, которую неофициально называют «Белым медведем».
Олег Сенцов осужден за подготовку терактов в Крыму. Сам он отрицает вину. В поддержку выступали многие деятели культуры, в том числе Александр Сокуров, Андрей Звягинцев, Алексей Герман-младший, Владимир Котт и Павел Бардин. Президент Владимир Путин отказался помиловать Сенцова.