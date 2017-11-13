Поместье бывшего главы НПО «Космос» во Флоренции перешло к кредиторам
Кредиторы из Банка Москвы, входящего в ВТБ, получили под свой контроль поместье во Флоренции, принадлежавшее бывшему главе НПО «Космос» Андрею Чернякову, пишет «Коммерсант».
На территории поместья, площадь которой составляет четыре гектара, расположена пятиэтажная вилла Il Poderino с 15 спальнями, а также четыре других строения, бамбуковая и оливковая рощи и виноградник.
Несколько лет назад поместье оценивалось в 14,5 миллионов евро, однако предполагается, что сейчас его цена может быть гораздо выше, пишет «Коммерсант».
Представители кредиторов планируют выставить поместье на открытые торги в первом-втором кварталах 2018 года. Вместе с поместьем с молотка, как ожидается, будет пущена принадлежавшая Чернякову яхта «Святой апостол Андрей Первозванный», а также место ее стоянки в бухте Ла-Специи. За яхту и место в марине предполагается выручить еще не менее 5,5 миллионов евро.
В ВТБ сообщили «Коммерсанту», что удовлетворены решением суда Флоренции, передавшем поместье Чернякова конкурсным управляющим, подчеркнув, что банк продолжит реализацию имущества бывшего главы НПО «Космос» для покрытия его долга перед банком.
Осмотрев пятиэтажную виллу площадью 2,2 тыс. кв. м (15 спален и 14 ванных комнат) и еще четыре здания поменьше, расположенные на территории в четыре гектара на холмах, участники мероприятия пришли к неутешительному выводу о том, что им придется серьезно потратиться на новые замки. Учитывая количество дверей в различных постройках усадьбы, в них в итоге пришлось поменять несколько десятков запорных устройств.