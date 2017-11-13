Поместье бывшего главы НПО «Космос» во Флоренции перешло к кредиторам

Коммерсант
06:47, 13 ноября 2017
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Кредиторы из Банка Москвы, входящего в ВТБ, получили под свой контроль поместье во Флоренции, принадлежавшее бывшему главе НПО «Космос» Андрею Чернякову, пишет «Коммерсант».

На территории поместья, площадь которой составляет четыре гектара, расположена пятиэтажная вилла Il Poderino с 15 спальнями, а также четыре других строения, бамбуковая и оливковая рощи и виноградник.

Несколько лет назад поместье оценивалось в 14,5 миллионов евро, однако предполагается, что сейчас его цена может быть гораздо выше, пишет «Коммерсант».

Представители кредиторов планируют выставить поместье на открытые торги в первом-втором кварталах 2018 года. Вместе с поместьем с молотка, как ожидается, будет пущена принадлежавшая Чернякову яхта «Святой апостол Андрей Первозванный», а также место ее стоянки в бухте Ла-Специи. За яхту и место в марине предполагается выручить еще не менее 5,5 миллионов евро.

В ВТБ сообщили «Коммерсанту», что удовлетворены решением суда Флоренции, передавшем поместье Чернякова конкурсным управляющим, подчеркнув, что банк продолжит реализацию имущества бывшего главы НПО «Космос» для покрытия его долга перед банком.

Осмотрев пятиэтажную виллу площадью 2,2 тыс. кв. м (15 спален и 14 ванных комнат) и еще четыре здания поменьше, расположенные на территории в четыре гектара на холмах, участники мероприятия пришли к неутешительному выводу о том, что им придется серьезно потратиться на новые замки. Учитывая количество дверей в различных постройках усадьбы, в них в итоге пришлось поменять несколько десятков запорных устройств.

Коммерсант
НПО «Космос» в 2011 году получило в Банке Москвы кредит в 11 миллиардов рублей в рамках исполнения госконтракта по строительству Алабяно-Балтийского тоннеля в Москве.
В феврале 2015 года Мещанский райсуд Москвы распорядился взыскать с Чернякова более 3 миллиардов рублей как с поручителя по невозвращенным Банку Москвы кредитам. На бывшего владельца НПО «Космос» было заведено уголовное дело, он был объявлен в розыск.
Банк Москвы добился ареста имущества Чернякова в Великобритании и Италии. В частности, в ноябре 2016 года сообщалось, что с виллы в пригороде Лондона, которую арендовал Черняков, по решению суда было вывезено все имущество, включая бытовую технику, алкоголь, посуду и игровую приставку Xbox One.
Черняков свою вину не признает, а уголовное преследование считает политически мотивированным.
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