Поместье бывшего главы НПО «Космос» во Флоренции перешло к кредиторам

Кредиторы из Банка Москвы, входящего в ВТБ, получили под свой контроль поместье во Флоренции, принадлежавшее бывшему главе НПО «Космос» Андрею Чернякову, пишет «Коммерсант».

На территории поместья, площадь которой составляет четыре гектара, расположена пятиэтажная вилла Il Poderino с 15 спальнями, а также четыре других строения, бамбуковая и оливковая рощи и виноградник.

Несколько лет назад поместье оценивалось в 14,5 миллионов евро, однако предполагается, что сейчас его цена может быть гораздо выше, пишет «Коммерсант».

Представители кредиторов планируют выставить поместье на открытые торги в первом-втором кварталах 2018 года. Вместе с поместьем с молотка, как ожидается, будет пущена принадлежавшая Чернякову яхта «Святой апостол Андрей Первозванный», а также место ее стоянки в бухте Ла-Специи. За яхту и место в марине предполагается выручить еще не менее 5,5 миллионов евро.

В ВТБ сообщили «Коммерсанту», что удовлетворены решением суда Флоренции, передавшем поместье Чернякова конкурсным управляющим, подчеркнув, что банк продолжит реализацию имущества бывшего главы НПО «Космос» для покрытия его долга перед банком.