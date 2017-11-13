На границе Ирана и Ирака произошло землетрясение. Погибли более 200 человек

Вечером 12 ноября на границе Ирана и Ирака произошло землетрясение магнитудой 7,3. Толчки начались в 21:18 по местному времени (совпадает с московским). Они также ощущались в Турции и Израиле.

Как сообщает иранское телевидение, в результате землетрясения погибли 200 человек, еще 1686 пострадали. В Ираке представители курдского руководства рассказали о четырех погибших и 50 пострадавших.

Strong earthquake hits Iraq and Iran, killing at least 145https://t.co/z86qJ0QJU6#realiran pic.twitter.com/LAHJiA5hUg — Real Iran (@real_iran) November 13, 2017

Толчки повредили линии электропередач, без света остались несколько приграничных городов. Для ликвидации последствий землетрясения Тегеран направил в пострадавшие регионы армию.

Помощь пострадавшим также готовится направить турецкая служба Красного полумесяца.