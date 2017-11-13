На границе Ирана и Ирака произошло землетрясение. Погибли более 200 человек

Reuters
05:44, 13 ноября 2017
Надежный источник

Вечером 12 ноября на границе Ирана и Ирака произошло землетрясение магнитудой 7,3. Толчки начались в 21:18 по местному времени (совпадает с московским). Они также ощущались в Турции и Израиле.

Как сообщает иранское телевидение, в результате землетрясения погибли 200 человек, еще 1686 пострадали. В Ираке представители курдского руководства рассказали о четырех погибших и 50 пострадавших.

Толчки повредили линии электропередач, без света остались несколько приграничных городов. Для ликвидации последствий землетрясения Тегеран направил в пострадавшие регионы армию.

Помощь пострадавшим также готовится направить турецкая служба Красного полумесяца.

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