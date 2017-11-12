В Японии на борту судна найден мертвым моряк из России

На борту грузового судна в японском порту Имидзу обнаружено тело российского моряка, сообщают РИА Новости и ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

В экстренные службы Имидзу в воскресенье около 08:00 по местному времени поступило сообщение о том, что один из членов экипажа стоящего в порту судна обнаружен в бессознательном состоянии. Врачи, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть мужчины, сообщает РИА Новости со ссылкой на японское информагентство.

По предварительным данным, 37-летний Вадим Ракитин был обнаружен без сознания в каюте другим моряком. На лице Ракитина были следы крови.

В генконсульстве РФ в городе Ниигата подтвердили ТАСС смерть российского моряка — второго помощника капитана, добавив, что подробности произошедшего выясняют японские правоохранительные органы.

Судно, на борту которого было обнаружено тело российского моряка, ходит под флагом Того. Оно прибыло в Имидзу на острове Хонсю из Владивостока утром 10 ноября для перевозки партии подержанных автомобилей. Планировалось, что японский порт судно покинет 13 ноября.