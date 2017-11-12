Число банкротств в России приблизилось к историческому рекорду

В России в третьем квартале зафиксирован рост банкротств компаний, сообщает РБК со ссылкой на данные Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

О банкротстве в указанный период объявили 3227 компаний. Это на 3% больше, чем в предыдущем квартале и на 12,4% больше, чем в июле—сентябре прошлого года.

«Достигнутый по итогам августа—сентября уровень банкротств даже немного превысил пиковое значение марта 2015 года», — указывает ЦМАКП. Он лишь на 2,1% ниже исторического максимума октября 2009 года.

Наиболее сильно число банкротств выросло в строительной отрасли. Значительный рост также зафиксирован в торговле, пищевой промышленности и машиностроении. Незначительно в третьем квартале снизилось число банкротств в сфере коммерческих услуг и металлургии.

В числе главных причин роста банкротств в России эксперты ЦМАКП называют слабый потребительский спрос, указывая, что населения снижаются 12 кварталов подряд, и медленное снижение Центробанком ключевой ставки.