Число банкротств в России приблизилось к историческому рекорду
В России в третьем квартале зафиксирован рост банкротств компаний, сообщает РБК со ссылкой на данные Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).
О банкротстве в указанный период объявили 3227 компаний. Это на 3% больше, чем в предыдущем квартале и на 12,4% больше, чем в июле—сентябре прошлого года.
«Достигнутый по итогам августа—сентября уровень банкротств даже немного превысил пиковое значение марта 2015 года», — указывает ЦМАКП. Он лишь на 2,1% ниже исторического максимума октября 2009 года.
Наиболее сильно число банкротств выросло в строительной отрасли. Значительный рост также зафиксирован в торговле, пищевой промышленности и машиностроении. Незначительно в третьем квартале снизилось число банкротств в сфере коммерческих услуг и металлургии.
В числе главных причин роста банкротств в России эксперты ЦМАКП называют слабый потребительский спрос, указывая, что реальные доходы населения снижаются 12 кварталов подряд, и медленное снижение Центробанком ключевой ставки.
Проблема в том, что у многих компаний, которые не обанкротились еще в 2015 году, уже «иссяк» запас прочности, пессимистично указывает макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. Экспортеры еще могли защититься слабым курсом, но по прошествии двух лет этот фактор, а также тенденция по сокращению издержек уже не оказывают столь значительный эффект, считает он.