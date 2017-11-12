Число банкротств в России приблизилось к историческому рекорду

РБК
08:47, 12 ноября 2017
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В России в третьем квартале зафиксирован рост банкротств компаний, сообщает РБК со ссылкой на данные Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

О банкротстве в указанный период объявили 3227 компаний. Это на 3% больше, чем в предыдущем квартале и на 12,4% больше, чем в июле—сентябре прошлого года.

«Достигнутый по итогам августа—сентября уровень банкротств даже немного превысил пиковое значение марта 2015 года», — указывает ЦМАКП. Он лишь на 2,1% ниже исторического максимума октября 2009 года.

Наиболее сильно число банкротств выросло в строительной отрасли. Значительный рост также зафиксирован в торговле, пищевой промышленности и машиностроении. Незначительно в третьем квартале снизилось число банкротств в сфере коммерческих услуг и металлургии.

В числе главных причин роста банкротств в России эксперты ЦМАКП называют слабый потребительский спрос, указывая, что реальные доходы населения снижаются 12 кварталов подряд, и медленное снижение Центробанком ключевой ставки.

Проблема в том, что у многих компаний, которые не обанкротились еще в 2015 году, уже «иссяк» запас прочности, пессимистично указывает макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. Экспортеры еще могли защититься слабым курсом, но по прошествии двух лет этот фактор, а также тенденция по сокращению издержек уже не оказывают столь значительный эффект, считает он.

РБК
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования использует для сбора данных о банкротствах опубликованные компаниями официальные объявления и информацию сайта Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
По данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян в январе — июне 2017 года снизились по сравнению с показателем за аналогичный период 2016 года на 1,4%. По итогам года Минэкономразвития ждет роста реальных располагаемых доходов на 1,2%.
В январе 2017 года впервые с октября 2014 года был зафиксирован рост реальных располагаемых доходов россиян. Рост был связан с единовременной выплатой пенсионерам, которой заменили вторую индексацию пенсий. При этом по кварталам реальные доходы населения продолжают снижаться.
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