Чемпион мира по парашютному спорту Валерий Розов погиб при прыжке с вершины в Непале

Чемпион мира по парашютному спорту, альпинист и бейсджампер Валерий Розов погиб в возрасте 52 лет в Непале после прыжка в костюме-крыле с вершины Ама-Даблам. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по парашютному спорту Вадим Ниязов.

«Этот человек — один из символов российского парашютного спорта», — сказал Ниязов, добавив, что последние 10 лет Розов целенаправленно занимался бейсджампингом и альпинизмом, в том числе прыжками с гор.

Спасатели, сообщил Ниязов, ведут поиск тела Розова. Связаться с сопровождавшими бейсджампера людьми, добавил он, пока не удалось.