Чемпион мира по парашютному спорту Валерий Розов погиб при прыжке с вершины в Непале
11:53, 12 ноября 2017
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Чемпион мира по парашютному спорту, альпинист и бейсджампер Валерий Розов погиб в возрасте 52 лет в Непале после прыжка в костюме-крыле с вершины Ама-Даблам. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по парашютному спорту Вадим Ниязов.
«Этот человек — один из символов российского парашютного спорта», — сказал Ниязов, добавив, что последние 10 лет Розов целенаправленно занимался бейсджампингом и альпинизмом, в том числе прыжками с гор.
Спасатели, сообщил Ниязов, ведут поиск тела Розова. Связаться с сопровождавшими бейсджампера людьми, добавил он, пока не удалось.
Валерий Розов занимался альпинизмом с начала 1980-х годов. Он, в частности, становился призером чемпионатов СССР по альпинизму, а в 2002 и 2004 годах — чемпионом России по этому виду спорта. Розов также дважды выигрывал чемпионат мира по парашютному спорту (в 1999 и 2003 годах).
В 2009 году Розов совершил прыжок с Эльбруса (4650 метров), в 2010 году — с вершины горы Ульветанна в Антарктиде (2650), в 2015-м — с Килиманджаро (5460).
В 2009 году Розов совершил первый в истории прыжок с парашютом в воронку действующего вулкана Мутновский на Камчатке, а в 2017 году первым совершил бейс-прыжок с горы Уаскаран в Перу.