Болельщики сборной Марокко устроили беспорядки в Брюсселе. Пострадали более 20 полицейских

BBC News
17:31, 12 ноября 2017
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В ходе беспорядков, устроенных болельщиками сборной Марокко по футболу в Брюсселе, пострадали более 20 сотрудников полиции.

Беспорядки начались после того, как сборная Марокко 11 ноября обыграла Кот-дʼИвуар со счетом 2:0 и обеспечила себе участие в чемпионате мира по футболу, который пройдет в 2018 году в России.

Праздновать победу сборной на улицы Брюсселя вышли около 300 человек. Они, как сообщили власти Бельгии, били витрины и грабили магазины, бросались камнями в полицейских, а также сожгли как минимум один автомобиль. Против участников беспорядков полиции пришлось применить водометы.

Глава МВД Бельгии Ян Ямон назвал произошедшее «неприемлемой агрессией в центре Брюсселя».

В Нидерландах группы болельщиков Марокко также отпраздновали победу сборной на улицах. В некоторых случаях празднование перерастало в беспорядки. Так, полиция Гааги сообщила, что болельщики бросали разными предметами в сотрудников правоохранительных органов (англ.яз.).

BBC News
В Бельгии самая большая среди стран Европы доля жителей марокканского происхождения — 4% населения.
Сборная Марокко предыдущий раз участвовала в чемпионатах мира по футболу в 1998 году. Тогда сборная не вышла из группы.
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