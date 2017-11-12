Болельщики сборной Марокко устроили беспорядки в Брюсселе. Пострадали более 20 полицейских

В ходе беспорядков, устроенных болельщиками сборной Марокко по футболу в Брюсселе, пострадали более 20 сотрудников полиции.

Беспорядки начались после того, как сборная Марокко 11 ноября обыграла Кот-дʼИвуар со счетом 2:0 и обеспечила себе участие в чемпионате мира по футболу, который пройдет в 2018 году в России.

Праздновать победу сборной на улицы Брюсселя вышли около 300 человек. Они, как сообщили власти Бельгии, били витрины и грабили магазины, бросались камнями в полицейских, а также сожгли как минимум один автомобиль. Против участников беспорядков полиции пришлось применить водометы.

🆘‼️😯🔥 #Belgium: Moroccans rampage in #Brussels! These are the effects after the World Cup qualification of #Morocco. pic.twitter.com/t3LPCtIntY — Onlinemagazin (@OnlineMagazin) November 12, 2017

Глава МВД Бельгии Ян Ямон назвал произошедшее «неприемлемой агрессией в центре Брюсселя».