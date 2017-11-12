Alibaba отчиталась о рекордных продажах в День холостяка. За сутки были проданы товары на 25 миллиардов долларов
Китайская компания Alibaba Group, занимающаяся онлайн-торговлей, отчиталась о рекодных продажах в День холостяка, отмечавшийся 11 ноября.
По данным онлайн-ритейлера, объем продаж за сутки составил 168,2 миллиарда юаней (25,3 миллиарда долларов).
По сравнению с прошлогодним Днем холостяка продажи у Alibaba выросли на 39%. Аналитики Citigroup прогнозировали рост на 30% и объем продаж около 158 миллиардов юаней.
Более 90% заказов, по данным Alibaba Group, были сделаны в День холостяка через мобильные приложения. На пике онлайн-ритейлер проводил 256 тысяч транзакций в секунду.
Alibaba Group владеет несколькими торговыми площадками — AliExpress, Tmall и TaoBao. AliExpress является абсолютным лидером по популярности среди российских покупателей.
Alibaba Group устраивает распродажи в День холостяка, аналогичные «черной пятнице» на американском рынке, с 2013 года.