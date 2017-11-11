В правительстве Испании рассказали о «множестве сообщений» с территории России в соцсетях во время кризиса в Каталонии
Министр обороны Испании Мария Долорес де Коспедаль 9 ноября заявила, что в ходе политического кризиса в Каталонии «множество сообщений и операций» в социальных сетях происходили с территории России.
Как пишет AFP, так Коспедаль ответила на вопрос журналистов о «российском вмешательстве» с целью повлиять на ситуацию в стране.
Министр подчеркнула, что правительство не может утверждать, что за этими действиями стояло российское правительство. Она заявила, что подобные действия совершались и с территории других стран.
Ранее министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис также упомянул о существовании доказательств деятельности «российских сетей и хакеров» во время кризиса в Каталонии.
В последние месяцы испанские СМИ неоднократно обвиняли Россию в подогревании политического кризиса в Каталонии, в том числе с помощью публикации фейковых новостей. За несколько дней до проведения референдума о независимости Каталонии в посольстве РФ в Испании назвали эти обвинения «фантазиями».