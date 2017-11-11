Трамп: Путина оскорбляют обвинения во вмешательстве в американские выборы

The Wall Street Journal
12:12, 11 ноября 2017
Надежный источник

Президент США Дональд Трамп заявил, что российского президента Владимира Путина оскорбляют обвинения во вмешательстве в президентские выборы в США. 

«Всегда, когда он меня видит, он говорит: „Я этого не делал“. И я верю, правда верю, что он имеет это в виду. <…> Я думаю, его это очень оскорбляет, и для нашей страны это не хорошо», — заявил Трамп журналистам в самолете после встречи с Путиным на саммите АТЭС во Вьетнаме.

Трамп добавил, что считает более важными задачами при общении с Путиным добиться ухода России из Сирии или работать по ситуации на Украине, «чем стоять и спорить».

«Он сказал, что не вмешивался. Я спросил его снова. Нельзя спрашивать бесконечно», — цитирует Трампа CNN.

Сам Путин, комментируя свою встречу с Трампом во Вьетнаме, назвал американского президента «воспитанным» и «комфортным в общении» человеком, который ведет себя «в высшей степени корректно и доброжелательно», передает «Интерфакс».

Путин и Трамп не провели личную встречу во Вьетнаме, но несколько раз пообщались на полях саммита и одобрили совместное заявление по урегулированию ситуации в Сирии.

Спецслужбы США обвиняют Россию и лично президента Владимира Путина в организации кампании по вмешательству в выборы президента США с помощью пропаганды и хакерских атак. Одной из целей кампании, по их мнению, было помешать победе кандидату от демократов Хиллари Клинтон.
Владимир Путин и другие представители российской власти категорически отрицают какую-либо причастность к попыткам вмешаться в ход выборов в США.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме