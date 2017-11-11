Телеведущий Борис Ноткин найден мертвым в своем доме в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ему было 75 лет.

Информированный источник «Интерфакса» сообщает, что телеведущий совершил самоубийство. По его словам, у него был диагностирован рак.

Телеграм-канал Mash пишет, что рядом с телом ведущего было найдено ружье и записка.