Телеведущий Борис Ноткин найден мертвым
16:30, 11 ноября 2017
Требует подтверждения
Телеведущий Борис Ноткин найден мертвым в своем доме в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Ему было 75 лет.
Информированный источник «Интерфакса» сообщает, что телеведущий совершил самоубийство. По его словам, у него был диагностирован рак.
Телеграм-канал Mash пишет, что рядом с телом ведущего было найдено ружье и записка.
В пресс-службе ГУМВД по Московской области агентству подтвердили факт обнаружения тела мужчины 1942 года рождения, не уточнив его имени.
Борис Ноткин работал на телевидении с конца 1980-х годов. С 1997 года по 2015-й он работал на «ТВ Центре», где вел программу «Приглашает Борис Ноткин», в которой брал интервью у известных людей.