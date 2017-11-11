Глава ДНР наградил за «вклад в становление и развитие республики» замначальника Генштаба РФ

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко наградил часами «за весомый личный вклад в становление и развитие» ДНР человека по имени Сергей Юрьевич Истраков — так зовут заместителя главы Генштаба Вооруженных сил России.

Об этом пишет исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) со ссылкой на пользователя твиттера, заметившего публикацию документа о награждении на сайте ДНР.

Главное управление разведки Минобороны Украины называет Сергея Истракова «лично ответственным за ведение боевых действий на территории Украины». Ведомство утверждает, что в 2014 году он, исполняя обязанности главкома Сухопутных войск РФ, «непосредственно отвечал за их готовность к выполнению задач на территории Украины».

Распоряжение о награждении выложено на официальном сайте ДНР и датировано 19 октября 2017 года.

Тогда же и с той же формулировкой были награждены еще два человека, одного из которых зовут Владимир Степанович Алексеев — как и первого замначальника ГРУ, против которого США ввели санкции в связи с «российским вмешательством» в выборы. В 2011 году источник «МК» в разведке говорил, что Алексеев был начальником 14-го управления ГРУ, «которое отвечает в основном за спецназ».