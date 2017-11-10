В аэропорту Калининграда обезвредили противотанковую мину

Росгвардия
14:12, 10 ноября 2017
Надежный источник

В аэропорту Храброво в Калининграде была обезврежена противотанковая мина времен Второй мировой войны. Об этом сообщает 10 ноября пресс-служба Росгвардии.

Боеприпас был найден рабочими при проведении земляных работ. Приехавшие по вызову взрывотехники установили, что снаряд «представляет реальную опасность для жизни и здоровья граждан». 

«Саперы Росгвардии обезвредили боеприпас, перевезли его на специальный полигон и уничтожили», — сообщили в Росгвардии.

«Новый Калининград» сообщает, что это произошло 9 ноября. Издание опубликовало видео с обнаруженной миной.

Обнаружение противотанковой мины в калининградском аэропорту «Храброво» 09.11.2017
Новый Калининград.Ru
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