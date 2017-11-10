В аэропорту Калининграда обезвредили противотанковую мину

В аэропорту Храброво в Калининграде была обезврежена противотанковая мина времен Второй мировой войны. Об этом сообщает 10 ноября пресс-служба Росгвардии.

Боеприпас был найден рабочими при проведении земляных работ. Приехавшие по вызову взрывотехники установили, что снаряд «представляет реальную опасность для жизни и здоровья граждан».

«Саперы Росгвардии обезвредили боеприпас, перевезли его на специальный полигон и уничтожили», — сообщили в Росгвардии.

«Новый Калининград» сообщает, что это произошло 9 ноября. Издание опубликовало видео с обнаруженной миной.