Умер писатель-сатирик Михаил Задорнов

Писатель-сатирик Михаил Задорнов умер в возрасте 69 лет. Смерть Задорнова подтвердила агентству «Москва» телеведущая Регина Дубовицкая.

«Да, действительно, Михаил Николаевич скончался. Больше ничего не могу сказать, информация неожиданная», — сказала Дубовицкая, которая ведет программу «Аншлаг», где на протяжении многих лет выступал Задорнов.

Информацию о смерти Задорнова также подтвердили РБК в пресс-службе телеканала РЕН, на котором выходила его передача.

Дарья Иванова / Интерпресс / ТАСС

В октябре 2016 года писатель сообщал, что у него диагностирован рак мозга и ему предстоит пройти курс химиотерапии.