Умер актер Джон Хиллерман, сыгравший Хиггинса в «Частном детективе Магнуме»

BBC News
11:56, 10 ноября 2017
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В США умер актер Джон Хиллерман, известный по роли Джонатана Хиггинса в сериале «Частный детектив Магнум».

Universal / Courtesy Everett Collection / Vida Press 

Актеру было 84 года.

Хиллерман сыграл десятки ролей в кино и на телевидении, но самым известным персонажем в его исполнении стал отставной британский военный Джонатан Хиггинс, один из главных героев популярного в 1980-е сериала «Частный детектив Магнум».

За эту роль Хиллерман четырежды номинировался на «Эмми» и пять раз — на «Золотой глобус», и по одному разу выиграл каждую из этих премий.

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