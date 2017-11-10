Пермский школьник пожаловался на учительницу: она ударила его учебником «Основы духовно-нравственной культуры»

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае
10:23, 10 ноября 2017
Надежный источник

Власти Пермского края начали проверку после жалобы семьи пятиклассника на то, что учительница ударила его по голове учебником «Основы духовно-нравственной культуры». Об этом сообщается на сайте регионального уполномоченного по правам человека.

Инцидент произошел в октябре в одной из школ в Суксунском районе края. Почему учительница решила ударить пятиклассника, не уточняется.

«Ребенку стало очень обидно за причиненное унижение перед всем классом», — сказано в сообщении омбудсмена.

Проверку начали прокуратура и министерство образования Пермского края.

В какой отрезок времени нравственность и культура разошлись с преподавателем теперь будет выяснять Министерство образования и науки Пермского края и Суксунская районная прокуратура — именно эти ведомства по ходатайству Павла Микова проведут проверку данного факта.

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае
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