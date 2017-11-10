Пермский школьник пожаловался на учительницу: она ударила его учебником «Основы духовно-нравственной культуры»
Власти Пермского края начали проверку после жалобы семьи пятиклассника на то, что учительница ударила его по голове учебником «Основы духовно-нравственной культуры». Об этом сообщается на сайте регионального уполномоченного по правам человека.
Инцидент произошел в октябре в одной из школ в Суксунском районе края. Почему учительница решила ударить пятиклассника, не уточняется.
«Ребенку стало очень обидно за причиненное унижение перед всем классом», — сказано в сообщении омбудсмена.
Проверку начали прокуратура и министерство образования Пермского края.
В какой отрезок времени нравственность и культура разошлись с преподавателем теперь будет выяснять Министерство образования и науки Пермского края и Суксунская районная прокуратура — именно эти ведомства по ходатайству Павла Микова проведут проверку данного факта.