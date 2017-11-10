На полигоне в Забайкальском крае произошел взрыв. Два человека погибли, пятеро ранены

Двое военнослужащих погибли, еще пятеро получили ранения в результате взрыва боеприпаса на полигоне в Забайкальском крае, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Погибшие и пострадавшие, говорится в сообщении, офицеры и военнослужащие-контрактники. Пострадавшие госпитализированы, угрозы их жизни нет.

Взрыв произошел на полигоне Цугол во время плановой очистки поля от неразорвавшихся боеприпасов.

Выяснением причин произошедшего займется специальная комиссия Восточного военного округа.