«Коммерсант»: бывшего директора структуры ФСО арестовали за хищение при создании парковок в Москве

Бывшего временно исполняющего обязанности директора ФГУП «Свэко» (входит в структуру ФСО) Олега Филиппова арестовали по подозрению в хищении средств, выделенных на создание парковочных мест в Москве. Об этом со ссылкой на неназванные источники, близкие к следствию, сообщает «Коммерсант».

По тому же уголовному делу, как пишет газета, арестован директор «Дирекции капитального ремонта» департамента капремонта Москвы Александр Шукюров.

Поводом для возбуждения дела стал контракт 2013 года, по которому «Свэко» должна была за 600 миллионов рублей установить систему мониторинга парковочных мест по 283 адресам. Система была установлена, но после проверок ФСБ и ФСО были выявлены хищения.

Защита Филиппова обжаловала решение об аресте.