Жителя Красноярска вызвали в прокуратуру из-за установки датчиков загрязнения воздуха

В Красноярске вызвали в природоохранную прокуратуру создателя независимой сети мониторинга качества воздуха Игоря Шпехта. Об этом сообщается в инстаграме его проекта «Красноярск. Небо».

В рамках проекта в пяти районах Красноярска установлены датчики, фиксирующие уровень загрязнения воздуха. Шпехт рассказал 7 каналу красноярского телевидения, что природоохранная прокуратура потребовала разъяснить, как работает проект. «К ним это спустилось сверху, из краевой прокуратуры», — сообщил он.

По словам Шпехта, на «Красноярск. Небо» пожаловалось управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды: данные, собранные в рамках проекта, не совпадают с официальными.

Красноярское издание «Проспект мира» сообщает, что в управлении отрицают факт подачи жалобы. «Обычно это они доставляют нам массу хлопот в этом плане. Я вам точно могу сказать, что от нас это не исходило», — заверили в управлении.

В пресс-службе прокуратуры Красноярского края заявили, что для наблюдений за качеством воздуха необходима лицензия. Шпехт с этим не согласен: «В законе прописано, что лицензированию подлежат юридические лица и индивидуальные предприниматели, о физических лицах там вообще ничего не написано».

Участники проекта «Красноярск. Небо» регулярно публикуют в инстаграме и телеграме отчеты о качестве воздуха в городе, а также фотографии и видео. Например, такие:

A post shared by @krasnoyarsk.nebo on Nov 8, 2017 at 8:27pm PST