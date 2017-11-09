Ватикан с 2018 года запретит продажу сигарет

В Ватикане с 2018 года будет запрещена продажа сигарет сотрудникам, дипломатам, а также посещающим анклав с официальными целями представителям религиозных организаций.

«Святой престол не может способствовать деятельности, которая наносит явный вред здоровью людей», — заявила пресс-служба Ватикана, приведя данные ВОЗ о том, что из-за заболеваний, связанных с курением, в мире ежегодно умирают около 7 миллионов человек.

Сотрудники Ватикана и ряд других категорий лиц могут приобретать сигареты по сниженной цене. Купленные таким образом сигареты зачастую перепродаются в Италию, где их стоимость значительно выше.

Продажа сигарет, по данным расследований итальянских СМИ, приносит Ватикану около 10 миллионов евро в год и является вторым по значимости источником пополнения бюджета анклава после беспошлинной торговли топливом.