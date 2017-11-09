В Ижевске после звонка о бомбе эвакуировали школу, где находились жители обрушившегося дома

В Ижевске после звонка о заложенной бомбе эвакуировали школу, в которой разместили жителей обрушившегося несколько часов назад дома. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным «Лайфа», была эвакуирована школа № 86. Людей перевели в расположенную поблизости школу № 83.

По словам источника «Интерфакса», также поступили сообщения о минировании двух торговых центров в Ижевске.