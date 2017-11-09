В Ижевске после звонка о бомбе эвакуировали школу, где находились жители обрушившегося дома
В Ижевске после звонка о заложенной бомбе эвакуировали школу, в которой разместили жителей обрушившегося несколько часов назад дома. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным «Лайфа», была эвакуирована школа № 86. Людей перевели в расположенную поблизости школу № 83.
По словам источника «Интерфакса», также поступили сообщения о минировании двух торговых центров в Ижевске.
В Ижевске во второй половине дня 9 ноября обрушился подъезд жилого дома — по предварительным данным, из-за взрыва бытового газа на одном из нижних этажей. На момент публикации новости известно о гибели трех человек. Пострадали четверо, в том числе один из спасателей.
В городе введен режим ЧС.
В России осенью 2017 года в десятках крупных городов поступали анонимные звонки о минировании разных общественных мест. Ни в одном случае бомбу не нашли. Эвакуированы были сотни тысяч человек.