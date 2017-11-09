Сайты «Ведомостей», Znak.com и «Росбалта» оказались недоступны из-за сбоя

Утром 9 ноября перестали работать сайты изданий «Ведомости», Znak.com и «Росбалт». Все три СМИ в соцсетях сообщают о технических неисправностях, которые планируют уладить в ближайшее время.

При этом Znak.com сообщает о проблемах на стороне хостинг-провайдера.

Неполадки были зафиксированы также у провайдера OVH, который используют «Ведомости». В «Росбалте» подтвердили, что испытывают трудности из-за сбоя у европейского провайдера.

Обновление. О неполадках на сайте также сообщило издание The New Times.