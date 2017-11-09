Глава Роскомнадзора призвал запретить биометрическую идентификацию несовершеннолетних для телефонов

Интерфакс
08:03, 9 ноября 2017
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Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что необходимо исключить биометрическую идентификацию несовершеннолетних россиян при использовании ими технических устройств.

Многие производители, заявил Жаров, выступая на конференции по защите персональных данных, используют новые формы для идентификации пользователей, вплоть до отпечатков пальцев и сетчатки глаза.

Для совершеннолетних пользователей, по мнению главы Роскомнадзора, следует ввести обязательное информированное согласие на сбор таких данных, а биометрическую идентификацию детей и подростков до достижения ими дееспособного возраста «полностью исключить».

Как запрет на биометрическую идентификацию несовершеннолетних может быть реализован технически, глава Роскомнадзора не уточнил.

При этом Жаров отметил, что регулируя биометрическую идентификацию пользователей технических устройств, нужно обеспечить баланс прав граждан и интересов бизнес-сообщества.

Телефоны с возможностью идентификации по отпечатку пальца выпускают в настоящий момент большинство производителей, включая Apple и Samsung. Также некоторые модели поддерживают функцию разблокировки лицом, например, FaceID для iPhone и FaceLock для телефонов на Android.

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