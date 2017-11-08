В Ярославской области попал в ДТП экскурсионный автобус. 15 детей доставлены в больницу
В Ярославской области экскурсионный автобус с пассажирами из Екатеринбурга, совершавший тур по Золотому кольцу, столкнулся с грузовиком. По словам главврача Ростовской больницы, после аварии были госпитализированы 15 детей и двое взрослых.
«Водитель автобуса находится в тяжелом состоянии. У остальных травмы средней тяжести. По характеру травм: у некоторых детей сотрясение мозга, раны лица и ушибы головы», — зяавила «Интерфаксу» Наталья Овечкина.
Ранее в управлении трассы «Холмогоры», на которой произошла авария, сообщили, что травмы получили 20 детей. Всего в автобусе находились 44 человека, из которых 38 — дети.
По предварительным данным, авария произошла по вине водителя грузовика, сообщили в региональном управлении СК. Как рассказали в управлении трассы «Холмогоры», он «выскочил через двойную сплошную со второстепенной дороги».
В Ростовском районе экскурсионный автобус с детьми столкнулся с грузовиком https://t.co/M0LvhzHLzn pic.twitter.com/Af3mDkPISg— Вести-Ярославль (@VestiYaroslavl) November 8, 2017