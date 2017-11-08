В Ярославской области попал в ДТП экскурсионный автобус. 15 детей доставлены в больницу

Интерфакс
18:27, 8 ноября 2017
Надежный источник

В Ярославской области экскурсионный автобус с пассажирами из Екатеринбурга, совершавший тур по Золотому кольцу, столкнулся с грузовиком. По словам главврача Ростовской больницы, после аварии были госпитализированы 15 детей и двое взрослых.

«Водитель автобуса находится в тяжелом состоянии. У остальных травмы средней тяжести. По характеру травм: у некоторых детей сотрясение мозга, раны лица и ушибы головы», — зяавила «Интерфаксу» Наталья Овечкина.

Ранее в управлении трассы «Холмогоры», на которой произошла авария, сообщили, что травмы получили 20 детей. Всего в автобусе находились 44 человека, из которых 38 — дети.

По предварительным данным, авария произошла по вине водителя грузовика, сообщили в региональном управлении СК. Как рассказали в управлении трассы «Холмогоры», он «выскочил через двойную сплошную со второстепенной дороги».

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