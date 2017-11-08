В Верховную Раду внесли поправку о разрыве дипломатических отношений с Россией
Депутаты Верховной Рады Украины внесли к законопроекту об обеспечении суверенитета над Донбассом поправку, которая предусматривает разрыв дипломатических отношений с Россией. Об этом сообщил депутат от «Народного фронта» Андрей Тетерук. Инициаторами поправки стали члены депутатской группы «Укроп».
В соответствии с поправкой правительству Украины предлагается в течение трех месяцев рассмотреть вопрос о разрыве дипломатических отношений с Россией.
О возможном внесении поправки, касающейся разрыва дипломатических отношений между Украиной и Россией, ранее сообщила газета «Коммерсант». По ее данным, такое решение готовы поддержать большинство депутатов Верховной Рады.
«Коммерсант» писал, что поправку предложил депутат от Блока Петра Порошенко Иван Винник. Депутат заявил, что не вносил поправку, но собирается «обратить внимание» на ее необходимость.
Законопроект об обеспечении суверенитета над отдельными районами Донецкой и Луганской областей был внесен в Верховную Раду Украины в начале октября. Подконтрольные сепаратистам территории признаны в нем «временно оккупированными». Законопроект был принят в первом чтении.