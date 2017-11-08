Сотрудника штаба Навального в Тамбове увезли из изолятора в больницу. Он не ел и не пил пять дней

Интерфакс
08:04, 8 ноября 2017
Надежный источник

Помощник координатора штаба Навального в Тамбове Игорь Сливин, арестованный на 20 суток, госпитализирован из изолятора временного содержания после сухой голодовки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителей штаба.

В изоляторе Сливин ничего не ел и не пил в течение пяти дней и, по словам активистов штаба, похудел на 10 килограммов. 8 ноября состояние арестованного ухудшилось, и его увезли в больницу.

На прошлой неделе суд в Тамбове арестовал нескольких представителей штаба Алексея Навального. Координатору Диане Рудаковой 1 ноября дали семь суток ареста за организацию несогласованной акции 7 октября. По словам активистки, на самом деле она вышла на одиночный пикет, который согласовывать не требуется. В изоляторе Рудакова объявила голодовку.
Помощников координатора штаба Леонида Ярыгина и Игоря Сливина арестовали 2 ноября соответственно на 20 и 25 суток. Их признали виновными в повторном нарушении порядка проведении массового мероприятия. Сторонники Навального сообщали, что в обоих случаях за акцию была принята агитация. Славина, кроме этого, оштрафовали на 300 тысяч рублей за «незаконную раздачу газет» в начале октября.
В Тамбове по решению суда на пять суток также была арестована волонтер штаба Маргарита Зайцева.
29 октября в Тамбове прошел митинг сторонников Навального. Акция состоялась на частной территории, принадлежащей одному из предпринимателей.
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