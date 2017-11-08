Мединский попросил у ректора школы-студии МХАТ объяснений из-за появления обнаженного актера в спектакле

Министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил, что попросил объяснений у ректора школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого из-за появления в спектакле студентов вуза обнаженного актера.

Речь идет о спектакле студентов мастерской Дмитрия Брусникина , который был показан 6 ноября на фестивале студенческих спектаклей «Подиум» и был сорван одним из преподавателей Щукинского училища.

Мединский заявил, что государственные театры и школы-студии, по его мнению, должны «блюсти каноны нравственности», и что его ведомство будет вмешиваться в творческий процесс в таких случаях, передает РИА Новости.

Министр объяснил свой запрос к руководству школы-студии МХАТ тем, что ему «просто интересно, чему там учат детей». «Когда актеры выходят в таком виде, это говорит о том, что и им, и режиссеру совершенно нечего показать», — высказался Мединский.

РБК пишет, что обратилось за комментарием к Игорю Золотовицкому, но он пока не ответил.

Показ постановки «Янко крУль албАнскай» на фестивале «Подиум» в Щукинском училище был сорван преподавателем этого вуза Владимиром Поглазовым. Как сообщалось, после появления на сцене обнаженного актера он заявил, что студенты «втаптывают театр в грязь».

Как написала в фейсбуке театровед Залина Кантемирова, присутствовавшая на фестивале, после этого в зале началось обсуждение «в лучших традициях комсомольских собраний». «Зал стал почти истерически, перехватывая друг у друга инициативу, высказываться в духе „Как вы посмели оскорбить эту святую сцену своим спектаклем“, „Сколько ваши родители платят за то, что вас этому учат“, „Вы принесли сюда эту грязь“, „Вы оскорбляете зрителя“, „Вы устроили из сцены пьяный кабак“», — рассказала она.

Позже руководитель мастерской Дмитрий Брусникин заявил, что язык постановки оказался «не очень понятен Щукинскому училищу». «Что делать — пусть образовываются немножко, узнают о том, кто такие эти авторы, что такое обэриуты, дадаизм», — сказал он. Он добавил, что спектакль уже несколько раз исполнялся, и что он «не будет запрещать» ставить ее в дальнейшем.