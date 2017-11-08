Конституционный суд Германии распорядился добавить в документы третий пол
В свидетельствах о рождении, выданных в Германии, появится третий пол. Разработать соответствующие поправки в законодательство обязал парламент Федеральный конституционный суд.
Поправки, вводящие третий вариант в графе «пол» в свидетельствах о рождении, должны быть разработаны до конца 2018 года, говорится в решении суда, оглашенном 8 ноября.
Третьим вариантом пола может стать «интерсекс», «разный» или другое «позитивное определение пола», постановил суд.
Решение было вынесено по иску интерсекс-человека, который хотел сменить указанный в свидетельстве о рождении женский пол на «интерсекс» или «разный», но, по действующему законодательству, не мог это сделать. Иск ранее отклонили несколько судов низших инстанций.
«Определение пола имеет первостепенное значение для самоидентификации. Как правило, оно играет ключевую роль как в самоопределении человека, так и в восприятии его другими людьми. Гендерная идентичность тех лиц, которые не являются ни мужчинами, ни женщинами, защищена», — постановил суд (англ.яз.).