Конституционный суд Германии распорядился добавить в документы третий пол

Deutsche Welle
09:55, 8 ноября 2017
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В свидетельствах о рождении, выданных в Германии, появится третий пол. Разработать соответствующие поправки в законодательство обязал парламент Федеральный конституционный суд.

Поправки, вводящие третий вариант в графе «пол» в свидетельствах о рождении, должны быть разработаны до конца 2018 года, говорится в решении суда, оглашенном 8 ноября.

Третьим вариантом пола может стать «интерсекс», «разный» или другое «позитивное определение пола», постановил суд.

Решение было вынесено по иску интерсекс-человека, который хотел сменить указанный в свидетельстве о рождении женский пол на «интерсекс» или «разный», но, по действующему законодательству, не мог это сделать. Иск ранее отклонили несколько судов низших инстанций.

«Определение пола имеет первостепенное значение для самоидентификации. Как правило, оно играет ключевую роль как в самоопределении человека, так и в восприятии его другими людьми. Гендерная идентичность тех лиц, которые не являются ни мужчинами, ни женщинами, защищена», — постановил суд (англ.яз.).

Deutsche Welle
С 2013 года в Германии действует закон, разрешающий оставлять незаполненной графу «пол» в свидетельствах о рождении. Третий вариант пола в документах ранее предусмотрен не был.
В ФРГ, по приблизительным данным, проживают около 80 тысяч интерсекс-людей, половые органы которых развиваются не так, как можно было бы ожидать, и которых из-за этого нельзя в полной мере отнести к женскому или мужскому полу.
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