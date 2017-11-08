Госдума разрешит использовать российский герб неофициально. Будет запрещено только надругательство над ним

В Госдуму внесен законопроект, разрешающий неофициальное использование государственного герба России. Судя по тексту этого документа, граждане и организации смогут использовать герб в любых целях, за исключением случаев, когда такое использование является надругательством над гербом.

Законопроект внесли председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

В действующем законе о государственном гербе России предусмотрено только его официальное использование — например, на знаменах, денежных знаках, государственных наградах, знаках различия и форменной одежде, эмблемах государственных органов.

За нарушение закона предусмотрены штрафы до трех тысяч рублей для граждан и до 150 тысяч рублей для юридических лиц.

В пояснительной записке к законопроекту Володин и Крашенинников отмечают, что его принятие будет способствовать «популяризации государственной символики и повышению авторитета России в мире, а также реализации одного из важнейших принципов государственной политики в сфере образования — воспитания гражданственности и патриотизма».