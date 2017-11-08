Глава управления ФАС по Крыму найден мертвым
07:23, 8 ноября 2017
Требует подтверждения
Руководитель управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Крыму и Севастополю Тимофей Кураев обнаружен мертвым у себя дома, сообщают РИА Новости и «Интерфакс» со ссылкой на источники в силовых структурах региона.
По данным собеседников «Интерфакса», Кураев, предположительно, покончил с собой.
Официальные представители УФАС по Крыму сообщения о гибели Кураева пока никак не прокомментировали.
Тимофей Кураев, родившийся в 1973 году в Москве, возглавил УФАС по Крыму в 2014 году после присоединения полуострова к РФ. До назначения на эту должность Кураев, согласно его официальной биографии, с 1996 года работал в органах внутренних дел.
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