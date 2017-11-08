Глава управления ФАС по Крыму найден мертвым

Руководитель управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Крыму и Севастополю Тимофей Кураев обнаружен мертвым у себя дома, сообщают РИА Новости и «Интерфакс» со ссылкой на источники в силовых структурах региона.

По данным собеседников «Интерфакса», Кураев, предположительно, покончил с собой.

Официальные представители УФАС по Крыму сообщения о гибели Кураева пока никак не прокомментировали.