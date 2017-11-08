Forbes обвинил министра торговли США во лжи ради попадания в рейтинг богатейших американцев

Журнал Forbes обвинил министра торговли США Уилбура Росса во лжи и преувеличении своего состояния. Помимо этого чиновник исключен из списка 400 богатейших американцев, где в 2016 году он был на 232-й позиции при оценке состояния в 2,9 миллиарда долларов.

Переоценка активов Росса произошла после того, как он подал декларацию, обязательную при назначении в администрацию президента Дональда Трампа. Согласно этим документам, состояние Росса не превышает 700 миллионов долларов.

На вопрос Forbes по поводу разночтений Росс заявил, что редакция не учитывает «более 2 миллиардов долларов», которые находятся в семейных трастах. Предоставить документальное подтверждение этой суммы чиновник отказался, ссылаясь на тайну частной жизни.

При этом само Министерство торговли США в ответ на публикации Forbes об изменении состояния Росса заявило, что никаких денежных переводов в трасты за обозначенный самим чиновником период, не было.