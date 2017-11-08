Forbes обвинил министра торговли США во лжи ради попадания в рейтинг богатейших американцев

Forbes
06:00, 8 ноября 2017
Надежный источник

Журнал Forbes обвинил министра торговли США Уилбура Росса во лжи и преувеличении своего состояния. Помимо этого чиновник исключен из списка 400 богатейших американцев, где в 2016 году он был на 232-й позиции при оценке состояния в 2,9 миллиарда долларов.

Переоценка активов Росса произошла после того, как он подал декларацию, обязательную при назначении в администрацию президента Дональда Трампа. Согласно этим документам, состояние Росса не превышает 700 миллионов долларов.

На вопрос Forbes по поводу разночтений Росс заявил, что редакция не учитывает «более 2 миллиардов долларов», которые находятся в семейных трастах. Предоставить документальное подтверждение этой суммы чиновник отказался, ссылаясь на тайну частной жизни.

При этом само Министерство торговли США в ответ на публикации Forbes об изменении состояния Росса заявило, что никаких денежных переводов в трасты за обозначенный самим чиновником период, не было.

После месяца поисков Forbes пришел к выводу, что этих денег никогда не было. Очевидно, что Росс лгал нам, продолжая цепочку домыслов, преувеличений, недоговорок, подлогов и неприкрытого обмана, которая имела место с 2004 года. (англ. яз.)

Forbes
Росс впервые появился в рейтинге Forbes в 2004 году, когда журнал самостоятельно оценил его состояние в миллиард долларов. Тогда на вопрос корреспондента, верна ли эта сумма, предприниматель ответил: «Да, нормально, спасибо».
Бизнесмен с 1990 года работал с Дональдом Трампом, а также создал собственную инвестиционную компанию, которую продал в 2006 году за 100 миллионов долларов.
5 ноября после публикации «Архива райских островов» стало известно, что Росс, занимая пост министра торговли, продолжает владеть долей в компании, которая работает с «Сибуром» — российской фирмой, связанной с ближним кругом президента Владимира Путина. Представители Росса на это ответили, что инвестиции были сделаны до начала работы с «Сибуром».
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
Подкасты
Как говорить про порно?
33 минуты

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме