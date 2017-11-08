«Фонтанка»: «Газпром» заплатил 1,7 миллиарда рублей за строительство несуществующего газопровода в Ленинградской области

Компания «Газпром инвест» заплатила около 1,7 миллиарда рублей за строительство 125-километрового газопровода в Ленинградской области, который так и не был построен. Об этом пишет «Фонтанка».

Согласно контракту, компания «Омега» должна была в 2014 году завершить строительство газопровода в город Приозерск. В конце 2015 года, по данным «Фонтанки», «Газпром инвест» принял «почти все работы» и перечислил «Омеге» 1,7 миллиарда рублей.

Корреспондент «Фонтанки» проехал по маршруту газопровода и обнаружил, что построен был только первый участок протяженностью около 40 километров, а также одна газораспределительная станция в Сосново (в этом и соседних населенных пунктах газ есть).

На месте следующих участков «Фонтанка» обнаружила лишь просеки в лесу, а также «проржавевшие таблички и несколько брошенных секций трубы». На месте строительства еще одной газораспределительной станции стоит информационный щит, согласно которому работы завершатся в четвертом квартале 2017 года. Строительство там, судя по фотографиям «Фонтанки», не идет.

Как пишет издание, компания «Омега» проходит процедуру банкротства. Арбитражный управляющий Станислав Чесноков подтвердил, что работы, согласно документам, были выполнены на 97% и оплачены. Реальная готовность проекта, по его оценке, составляет «около 20-25%» («Фонтанка» называет оценку Чеснокова «слишком оптимистичной»). По его словам, «Омега» осталась должна субподрядчикам по меньшей мере 420 миллионов рублей

«Фонтанке» не удалось получить комментарии у собственника «Омеги» Николая Ермолаева и гендиректора компании, его сына Виталия Ермолаева. В пресс-службе «Газпром Инвеста» изданию заявили, что будут согласны обсудить ситуацию после окончания «процессуальных действий».

В комитете по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области заявили, что провод газа в Приозерск запланирован не на 2014-й, а на 2019 год. Глава администрации Приозерского района Александр Соклаков сказал, что «Приозерск в скорректированных планах на 2018–2019 год, но от Сосново пока никакого движения нет».