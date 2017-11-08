Фейсбук придумал защиту от «порномести»: надо заранее загрузить все интимные фотографии

Фейсбук начал тестировать в четырех странах систему защиты от , которая позволяет пользователям заранее уведомлять соцсеть о проблемных фотографиях. О сотрудничестве с фейсбуком рассказала австралийский комиссар по онлайн-безопасности Джули Инман-Грант.

Она пояснила, что для защиты от публикации интимных фотографий пользователи инстаграма и фейсбука просто должны заранее отправить их сами себе в чате Messenger. На сервере фейсбука эти снимки будут преобразованы в контрольную сумму, и если затем их попытаются опубликовать другие люди, специальная система слежения этого не допустит.

Отправленное изображение, подчеркнула Инман-Грант, не будет храниться на сервере фейсбука. Как скоро запустят этот механизм, она не уточнила.