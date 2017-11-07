Все альбомы «Гражданской обороны» впервые появятся на стриминговых сервисах
На стриминговых сервисах 11 ноября будут опубликованы 33 альбома группы «Гражданская оборона» и Егора Летова. Об этом в фейсбуке сообщил бывший директор группы Сергей Попков.
Публикация каталога будет приурочена к 33-летию с момента создания группы. Записи появятся на Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыке» и «ВКонтакте».
Как рассказал «Медузе» Сергей Попков, опубликованы будут 24 альбома «Гражданской обороны» (вся официальная дискография группы), два сборника лучших песен, две записи группы «Егор и ************», а также пять записей, сделанных Егором Летовым сольно и вместе с братом, саксофонистом Сергеем Летовым.
С 11 НоябряОпубликовано Сергеем Попковым 7 ноября 2017 г.
Сейчас на основных стриминговых сервисах альбомов «Гражданской обороны», по сути, нет — там выложены лишь концертные записи «Русский прорыв в Ленинграде» и «Последний концерт в Таллине», а также концерт с Янкой Дягилевой в МЭИ.
«Гражданская оборона» была основана в ноябре 1984 года Егором Летовым, одним из самых известных и влиятельных российских рок-музыкантов. Группа с перерывами просуществовала до смерти Летова в 2008 году.