Все альбомы «Гражданской обороны» впервые появятся на стриминговых сервисах

На стриминговых сервисах 11 ноября будут опубликованы 33 альбома группы «Гражданская оборона» и Егора Летова. Об этом в фейсбуке сообщил бывший директор группы Сергей Попков.

Публикация каталога будет приурочена к 33-летию с момента создания группы. Записи появятся на Apple Music, Google Play, «Яндекс.Музыке» и «ВКонтакте».

Как рассказал «Медузе» Сергей Попков, опубликованы будут 24 альбома «Гражданской обороны» (вся официальная дискография группы), два сборника лучших песен, две записи группы «Егор и ************», а также пять записей, сделанных Егором Летовым сольно и вместе с братом, саксофонистом Сергеем Летовым.