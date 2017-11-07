В Екатеринбурге облили бензином и подожгли памятник Борису Ельцину
Обновление: В пресс-службе «Ельцин-центра» сообщили РБК, что памятник не пострадал. «Памятник в порядке, никаких повреждений не получил, — его не успели поджечь», — заявили представители «Ельцин-центра».
В Екатеринбурге 7 ноября облили бензином и подожгли памятник Борису Ельцину, установленный у «Ельцин-центра».
За поджог был задержан нацбол Игорь Щука, сообщил пресс-секретарь незарегистрированной оппозиционной партии «Другая Россия» Александр Аверин в твитере. Щуке, по его данным, собираются предъявить обвинения в вандализме.
В Екатеринбурге за поджог памятника Ельцину задержан нацбол Игорь Щука. Против него собираются применить 214-ю ст. УК РФ "Вандализм"— Александр Аверин (@alxaverin) November 7, 2017
Официально руководство «Ельцин-центра» и правоохранительные органы информацию о поджоге пока не прокомментировали.
Игорь Щука — уроженец Белоруссии, состоявший в Национал-большевистской партии, которая была признана экстремистской организацией и запрещена в России в 2007 году. Преемницей НБП стала «Другая Россия».
В 2009 году Щука был приговорен к 10 месяцам лишения свободы за участие в деятельности экстремистской организации и оскорбление представителя власти. Поводом для уголовного дела стали листовки с оскорбительными высказываниями в адрес Дмитрия Медведева и Владимира Путина. После оглашения приговора Щука был освобожден в зале суда, так как отбыл срок, находясь в СИЗО. «Мемориал» признал Щуку политзаключенным.
Щука принимал участие в боевых действиях в Донбассе, о чем он сообщил в 2014 году в интервью «Дождю». Белорусские правоохранительные органы, по словам Щуки, завели на него уголовное дело из-за участия в боях в Донбассе. Представители Следственного комитета и КГБ Белоруссии информацию о возбуждении уголовного дела отрицали.