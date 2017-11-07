В Екатеринбурге облили бензином и подожгли памятник Борису Ельцину

Обновление: В пресс-службе «Ельцин-центра» сообщили РБК, что памятник не пострадал. «Памятник в порядке, никаких повреждений не получил, — его не успели поджечь», — заявили представители «Ельцин-центра».

В Екатеринбурге 7 ноября облили бензином и подожгли памятник Борису Ельцину, установленный у «Ельцин-центра».

За поджог был задержан нацбол Игорь Щука, сообщил пресс-секретарь незарегистрированной оппозиционной партии «Другая Россия» Александр Аверин в твитере. Щуке, по его данным, собираются предъявить обвинения в вандализме.

В Екатеринбурге за поджог памятника Ельцину задержан нацбол Игорь Щука. Против него собираются применить 214-ю ст. УК РФ "Вандализм" — Александр Аверин (@alxaverin) November 7, 2017

Официально руководство «Ельцин-центра» и правоохранительные органы информацию о поджоге пока не прокомментировали.