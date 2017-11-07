Самозанятых в России предложили регистрировать за 10 тысяч рублей в год

Самозанятым в России предлагается предоставлять статус индивидуального предпринимателя без права найма и возможность работать по патенту с минимальной стоимостью 10 тысяч рублей в год.

С такой инициативой, пишет «Коммерсант», выступил уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов. Пакет предложений по самозанятым Титов направил премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Поправки в Налоговый кодекс, принятые в 2016 году, «не создали условия для легализации самозанятых», говорится в подготовленных Титовым документах, с которыми ознакомилось издание.

За год, указывает Титов, зарегистрировались 595 самозанятых, в то время как, по экспертным оценкам, реальная численность самозанятых — около 20 миллионов человек. Легализации, по его мнению, мешает «неподъемная нагрузка» действующих налоговых режимов.

Омбудсмен предлагает для самозанятых статус «индивидуального предпринимателя (ИП) без права найма» и регистрировать их в таком качестве в налоговой службе в «фактически уведомительном порядке».

Таким образом, указывает Титов, самозанятые будут освобождены от сдачи налоговой и статистической отчетности, выведены из-под законодательства о контроле и надзоре и смогут работать без касс.

Распространить такую схему омбудсмен предлагает на 45 видов деятельности, в том числе ремонт жилья, пошив швейных изделий, парикмахерские и косметические услуги, ремонт бытовой техники и торговля вразнос.

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минэкономики и Минтруду проработать идею Титова.

Представитель первого заместителя председателя правительства РФ Игоря Шувалова подтвердил ТАСС, что предложение Титова направлено в профильные ведомства «на проработку». Речь, по данным агентства, идет не только о Минэкономики и Минтруда, но и о Минфине и Минюсте.