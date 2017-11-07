Самозанятых в России предложили регистрировать за 10 тысяч рублей в год

Коммерсант
07:42, 7 ноября 2017
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Самозанятым в России предлагается предоставлять статус индивидуального предпринимателя без права найма и возможность работать по патенту с минимальной стоимостью 10 тысяч рублей в год.

С такой инициативой, пишет «Коммерсант», выступил уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов. Пакет предложений по самозанятым Титов направил премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Поправки в Налоговый кодекс, принятые в 2016 году, «не создали условия для легализации самозанятых», говорится в подготовленных Титовым документах, с которыми ознакомилось издание.

За год, указывает Титов, зарегистрировались 595 самозанятых, в то время как, по экспертным оценкам, реальная численность самозанятых — около 20 миллионов человек. Легализации, по его мнению, мешает «неподъемная нагрузка» действующих налоговых режимов.

Омбудсмен предлагает для самозанятых статус «индивидуального предпринимателя (ИП) без права найма» и регистрировать их в таком качестве в налоговой службе в «фактически уведомительном порядке».

Таким образом, указывает Титов, самозанятые будут освобождены от сдачи налоговой и статистической отчетности, выведены из-под законодательства о контроле и надзоре и смогут работать без касс.

Распространить такую схему омбудсмен предлагает на 45 видов деятельности, в том числе ремонт жилья, пошив швейных изделий, парикмахерские и косметические услуги, ремонт бытовой техники и торговля вразнос.

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минэкономики и Минтруду проработать идею Титова.

Представитель первого заместителя председателя правительства РФ Игоря Шувалова подтвердил ТАСС, что предложение Титова направлено в профильные ведомства «на проработку». Речь, по данным агентства, идет не только о Минэкономики и Минтруда, но и о Минфине и Минюсте.

Омбудсмен предлагает самозанятым работать по патенту ценой 10 тыс. руб.— в рабочем порядке такая его минимальная стоимость была согласована с финансовым и социальным блоком правительства, отмечает господин Титов.

Коммерсант
В ноябре 2016 года был принят закон о двухлетних налоговых каникулах для отдельных категорий самозанятых: домработниц, сиделок и репетиторов. Этим категориям было разрешено работать без регистрации юридического лица или получения статуса индивидуального предпринимателя.
В декабре 2016 года во время послания Федеральному собранию РФ президент РФ Владимир Путин поручил «четко определить правовой статус самозанятых граждан, дать им возможность нормально, спокойно работать».
В мае 2017 года Минюст опубликовал законопроект, вносящий в законодательство понятие «самозанятые граждане».

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