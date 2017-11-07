Россия вдвое увеличит бюджетный резерв для выплат компенсаций по решениям ЕСПЧ

Правительство предложило увеличить бюджетный резерв, предназначенный на выплату компенсаций по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), почти вдвое — до 1 миллиарда рублей.

Соответствующая поправка в бюджет 2017 года, пишут «Ведомости», уже одобрена нижней палатой парламента и находится на рассмотрении в Совете Федерации.

Необходимость увеличения ассигнований на выплаты по решениям Европейского суда по правам человека, сообщили изданию в Минюсте, «во многом обусловлена реализуемой в настоящее время ЕСПЧ практикой ускоренного рассмотрения скопившихся за многие годы дел, в том числе путем вынесения решений по ряду жалоб, объединенных в одно производство».

Эксперты, опрошенные изданием, отмечают, что ЕСПЧ за счет изменения процедуры смог разобрать большинство заведомо неприемлемых жалоб и перейти к рассмотрению дел, имеющих судебную перспективу. При этом, указывают они, подавляющее большинство рассматриваемых в ЕСПЧ жалоб от российских граждан подано несколько лет назад.

Глава международной правозащитной группы «Агоры» Павел Чиков, комментируя статью «Ведомостей» в своем телеграм-канале, сообщил, что зарезервированных в бюджете 600 миллионов рублей в год на выплаты по решениям ЕСПЧ «никогда не хватало». Средства, по словам Чикова, заканчивались примерно к сентябрю, потом ежегодно возникали задержки с выплатами, и властям РФ приходилось выделять на эти цели дополнительные ассигнования.