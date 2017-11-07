Путин поручил в течение трех лет отказаться от долевого строительства

Президент России Владимир Путин поручил разработать план поэтапного отказа от долевого строительства. Соответствующее поручение, пишут «Ведомости», было подготовлено 5 ноября по итогам совещания с членами правительства.

«Совместно с Банком России и АО „Агентство ипотечного жилищного кредитования“ утвердить план мероприятий („дорожную карту“) по поэтапному замещению в течение трех лет средств граждан, привлекаемых для создания многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, банковским кредитованием и иными формами финансирования, минимизирующими риск для граждан», — говорится в поручении.

План мероприятий по отказу от долевого строительства, следует из документа, планируется подготовить к 15 декабря.