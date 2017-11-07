Путин поручил в течение трех лет отказаться от долевого строительства

Президент России Владимир Путин поручил разработать план поэтапного отказа от долевого строительства. Соответствующее поручение, пишут «Ведомости», было подготовлено 5 ноября по итогам совещания с членами правительства.
«Совместно с Банком России и АО „Агентство ипотечного жилищного кредитования“ утвердить план мероприятий („дорожную карту“) по поэтапному замещению в течение трех лет средств граждан, привлекаемых для создания многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, банковским кредитованием и иными формами финансирования, минимизирующими риск для граждан», — говорится в поручении.
План мероприятий по отказу от долевого строительства, следует из документа, планируется подготовить к 15 декабря.
В конце октября глава Минстроя Михаил Мень сообщал, что президент РФ поручил профильным министерствам проработать вопрос плавного перехода от долевого строительства жилья к механизму с использованием банков. Тогда, сообщали РИА Новости
, Мень говорил, что сроки отказа от долевого строительства пока не определены.
Долевое строительство — схема, при которой жилье продается на этапе строительства здания, в том числе на «этапе котлована». Как сообщали «Ведомости»
со ссылкой на участников рынка, в настоящий момент до 90% жилых домов строятся с привлечением средств дольщиков и соинвесторов. Разница в цене между жильем в сданных домах и купленном на этапе котлована может достигать 40%. Эксперты, опрошенные изданием, прогнозировали, что полный отказ от долевого строительства приведет к подорожанию жилья.
Власти РФ на протяжении последних нескольких лет пытаются решить проблему «обманутых дольщиков» — покупателей квартир в домах, строительство которых так и не было завершено. По данным рабочей группы при генсовете «Единой России», в 2017 году в стране было более 120 тысяч обманутых дольщиков.