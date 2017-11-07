На лодке мигрантов в Средиземном море нашли тела 26 девочек-подростков

Итальянские власти начали расследование обстоятельств смерти 26 девочек-подростков из Нигерии, тела которых нашли на лодке с мигрантами в Средиземном море. Погибшим было от 14 до 18 лет. Предполагается, что они могли подвергнуться сексуальному насилию.

Тела девочек сняли с полузатопленной резиновой лодки, на которой находились десятки мигрантов из Африки. Их подняли на борт итальянского военного корабля.

Как сообщает BBC News, всего в ходе операции были спасены 375 человек. Их доставили в порт Салерно. Большинство спасенных мигрантов — выходцы из Нигерии, Сенегала, Ганы, Судана и Гамбии.