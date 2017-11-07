Агентство ТАСС займется написанием общественно-политических новостей для детей

Государственное информагентство ТАСС в 2018 году создаст отдельную редакцию, которая будет писать общественно-политические новости для детей. Об этом сообщает РБК.

В информагентстве пояснили, что речь идет о создании «детской редакции», которая будет собирать «наиболее интересные и важные российские и мировые новости для школьников» и писать их «доступным и понятным для них языком», передает «Коммерсант». Из этих новостей будет формироваться «детская лента», на которую смогут подписываться молодежные издания.

Как пишет РБК, в поправках к проекту бюджета РФ на 2018–2020 годы предлагается ежегодно выделять ТАСС по 70 миллионов рублей на «специализированного канала общественно-политической направленности, ориентированного на детей в возрасте 8–16 лет».

Деньги на создание «детской редакции» в правительстве предлагают взять из расходов, изначально запланированных на субсидии некоммерческим организациям в сфере высшего образования.