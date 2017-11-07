70-летнюю японку приговорили к смертной казни за убийство мужа и двоих бойфрендов

В Киото суд приговорил к смертной казни 70-летнюю Чисако Какейи, признав ее виновной в убийствах мужа и двоих бойфрендов, а также покушении на убийство еще одного человека.

Защита настаивала, что обвинение не предоставило достаточных вещественных доказательств, а также указывала, что в момент совершения преступлений у Какейи появились первые симптомы деменции.

Суд заключил, что в момент совершения последнего преступления в 2013 году Какейи еще не была больна, и что болезнь и другие факторы не могут освободить ее от наказания за эти «отвратительные преступления», совершенные ради наживы.

Защита решила обжаловать приговор в Верховном суде.