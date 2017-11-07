70-летнюю японку приговорили к смертной казни за убийство мужа и двоих бойфрендов
В Киото суд приговорил к смертной казни 70-летнюю Чисако Какейи, признав ее виновной в убийствах мужа и двоих бойфрендов, а также покушении на убийство еще одного человека.
Защита настаивала, что обвинение не предоставило достаточных вещественных доказательств, а также указывала, что в момент совершения преступлений у Какейи появились первые симптомы деменции.
Суд заключил, что в момент совершения последнего преступления в 2013 году Какейи еще не была больна, и что болезнь и другие факторы не могут освободить ее от наказания за эти «отвратительные преступления», совершенные ради наживы.
Защита решила обжаловать приговор в Верховном суде.
70-летняя Чисако Какейи обвинялась в убийстве своих нескольких партнеров, которые были состоятельными одинокими пожилыми мужчинами. Она находила их на сайтах знакомств, заводила с ними романы и, в некоторых случаях, выходила за них замуж; вскоре они умирали.
По версии следствия, Какейи отравляла мужчин цианидом. После смертей своих партнеров она получила в общей сложности миллиард иен (около девяти миллионов долларов США) наследства и страховых выплат.
Как писали японские СМИ, женщину подозревали в причастности к смертям по меньшей мере десяти человек, но обвинение касалось четырех эпизодов, случившихся в 2007–2013 годы — смертей двух бойфрендов и последнего мужа Какейи, а также попытке убийства еще одного партнера.
В июле 2017 года в суде Чисако Какейи в суде призналась в убийстве мужа, но позже отказалась от этих показаний, пишет «Би-би-си». Ее адвокаты говорили, что словам Какейи нельзя доверять, поскольку у нее диагностирована деменция.
В Японии суд может приговорить к смертной казни за убийство. Каждый год приводится в исполнение несколько приговоров. В 2013 году были казнены восемь человек, в последующие годы — по три человека в год.