Производителя микросхем Qualcomm предложили купить за рекордные 130 миллиардов долларов

Как отмечает Reuters, если Qualcomm примет предложение и сделку одобрят, то она станет самой крупной в истории технологических компаний.

Цена рассчитана из стоимости акций Qualcomm 2 ноября (когда появились публикации о возможной сделке) с наценкой около 28%. Часть сделки предложено обеспечить акциями Broadcom.

Компания-производитель микросхем для беспроводной связи Broadcom предложила выкупить своего конкурента Qualcomm за 130 миллиардов долларов. Об этом объявлено 6 ноября.

Qualcomm была создана в 1985 году, на шесть лет раньше Broadcom. Обе компании занимаются разработкой микросхем, которые используются в телефонах и других устройствах с беспроводной связью.

В 2009 году компании достигли мирового соглашения по патентным спорам, в результате которого Qualcomm выплатила почти 900 миллионов долларов компенсации.

По итогам 2016 года Qualcomm показала выручку более 23 миллиардов долларов, Broadcom — более 13 миллиардов.