Производителя микросхем Qualcomm предложили купить за рекордные 130 миллиардов долларов
Компания-производитель микросхем для беспроводной связи Broadcom предложила выкупить своего конкурента Qualcomm за 130 миллиардов долларов. Об этом объявлено 6 ноября.
Цена рассчитана из стоимости акций Qualcomm 2 ноября (когда появились публикации о возможной сделке) с наценкой около 28%. Часть сделки предложено обеспечить акциями Broadcom.
Как отмечает Reuters, если Qualcomm примет предложение и сделку одобрят, то она станет самой крупной в истории технологических компаний.
Qualcomm была создана в 1985 году, на шесть лет раньше Broadcom. Обе компании занимаются разработкой микросхем, которые используются в телефонах и других устройствах с беспроводной связью.
В 2009 году компании достигли мирового соглашения по патентным спорам, в результате которого Qualcomm выплатила почти 900 миллионов долларов компенсации.
По итогам 2016 года Qualcomm показала выручку более 23 миллиардов долларов, Broadcom — более 13 миллиардов.