Королева Великобритании Елизавета II инвестировала в офшоры

Около 10 миллионов фунтов стерлингов из личных средств королевы Великобритании Елизаветы II были инвестированы в офшоры. Такие данные содержатся в досье Paradise Papers.

В офшорные фонды на Кайманских и Бермудских островах, следует из документов, инвестировало герцогство Ланкастер, управляющее личными средствами королевы.

Британские СМИ обращают внимание на тот факт, что один из офшорных фондов, получивших деньги королевы, инвестировал в компанию, контролирующую BrightHouse. Эта финансовая организация выдавала микрозаймы под 100% годовых. В октябре британские контролирующие органы нашли нарушения в работе BrightHouse и обязали компанию выплатить клиентам компенсацию почти в 15 миллионов фунтов.

Герцогство Ланкастер сообщило, что не имело никакого отношения к тому, как офшорные фонды выбирали объекты инвестиций, а королева не знала подробности того, куда вкладываются ее средства.

В самом факте таких инвестиций нет ничего противозаконного, подчеркивает BBC News, также нет никаких подозрений на то, что Елизавета II пыталась уклониться от уплаты налогов. Однако, отмечает BBC News, возникает вопрос, этично ли монарху инвестировать в офшоры.