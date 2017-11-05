«ВКонтакте» запустила анонимные комментарии в ночь Гая Фокса

Соцсеть «ВКонтакте» временно подключила функцию публикации анонимных записей. Такая опция стала доступна в ночь Гая Фокса — то есть в ночь с 4 на 5 ноября. В полночь 6 ноября все анонимные записи будут удалены.

В режиме анонимной публикации «ВКонтакте» скрывает имя и аватар пользователя, заменяя его на маску Гая Фокса, а также список тех, кто поставит лайк. Комментарии под постами остаются открытыми.

Каждому пользователю разрешается опубликовать не более пяти анонимных постов.