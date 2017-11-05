«ВКонтакте» запустила анонимные комментарии в ночь Гая Фокса
Соцсеть «ВКонтакте» временно подключила функцию публикации анонимных записей. Такая опция стала доступна в ночь Гая Фокса — то есть в ночь с 4 на 5 ноября. В полночь 6 ноября все анонимные записи будут удалены.
В режиме анонимной публикации «ВКонтакте» скрывает имя и аватар пользователя, заменяя его на маску Гая Фокса, а также список тех, кто поставит лайк. Комментарии под постами остаются открытыми.
Каждому пользователю разрешается опубликовать не более пяти анонимных постов.
Ничему нельзя доверять, ничего нельзя проверить. Никто никому ничего не должен, никто ни в чем не виноват — просто расслабьтесь и получайте удовольствие.