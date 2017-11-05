Преступник открыл огонь в церкви в Техасе. Погибли не менее 20 человек

Вооруженный преступник открыл стрельбу в баптистской церкви в небольшом городе Сазерленд Спрингс в Техасе, США.

По словам представителя полиции, погибли по меньшей мере 27 человек и пострадали «более 20-25», передает «Би-би-си». АBC News со ссылкой на источник передает о 20 убитых и 30 раненых.

Всего на службе, по имеющимся данным, присутствовали около 50 человек.

По данным местной прессы, нападавший убит после непродолжительной погони. Никаких подробностей о его личности пока не сообщается.

На месте массового убийства работает ФБР. Президент США Дональд Трамп написал в твиттере, что следит за ситуацией из Японии, где он сейчас находится.