РЖД приостановила продажу билетов в плацкартные и общие вагоны на 2018 год

«Российские железные дороги» приостановили продажу билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования на 2018 год. Об этом сообщается на сайте компании.

Решение, как передает «Интерфакс», связано «с отсутствием решений регулятора по уровню тарифов <…> на следующий год».

«Продажи билетов в плацкарт и купе будут сразу же возобновлены после принятия соответствующих решений», — сообщили в РЖД.

Как пишет «Интерфакс», в конце октября Федеральная антимонопольная служба предложила снизить тарифы на плацкартные и общие вагоны на 10% в целях создания «экономических стимулов для населения», однако министерства транспорта и экономического развития выступили против этого предложения.

В ФАС отметили, что РЖД планирует в 2018 году поднять тарифы на 3,9% при снижении числа пассажиров. «Какой смысл поднимать цены на полупустые поезда?», — говорил замглавы ФАС Александр Редько.