В США начали маркировать паспорта педофилов 

Госдепартамент США
09:18, 3 ноября 2017
Надежный источник

С 30 октября Госдепартамент США начал ставить специальные отметки в паспорта американцев, осужденных за сексуальные преступления против несовершеннолетних. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Пометка представляет собой надпись «Предъявитель был осужден за сексуальное преступление против несовершеннолетнего и является сексуальным преступником в соответствии со Сводом законов США». Ее печатают на внутренней стороне заднего форзаца паспорта. 

Сведения о педофилах Госдепартаменту предоставляет министерство внутренней безопасности США. Осужденным сообщат, что их паспорта аннулированы и будут перевыпущены с новой пометкой. До тех пор они смогут пользоваться своими действующими паспортами.

Пока неизвестно, сколько людей получат документы с маркировкой, пишет The New York Times. 

Идея о маркировке паспортов вызвала критику, в частности, со стороны «Альянса за конституционные законы о преступлениях сексуального характера». Это некоммерческая организация, которая борется за гражданские права людей, совершивших такие преступления. В 2016 году альянс подал в суд на правительство США, утверждая, что маркировка паспортов нарушает конституционные права осужденных.

Пометки в паспорта педофилов требует ставить так называемый закон Меган, принятый в США в 2016 году. Он предписывает министерствам внутренней безопасности и юстиции уведомлять правоохранительные органы стран, которые посещает человек, осужденный в Соединенных Штатах за преступления сексуального характера против несовершеннолетних.
Закон Меган получил свое название по имени 7-летней девочки из штата Нью-Джерси Меган Канка, которую в 1994 году изнасиловал и убил сосед, ранее осужденный за педофилию. После этого в США был принят закон, который дает людям право знать, что в их районе поселился человек, осужденный за преступления сексуального характера против несовершеннолетних.
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